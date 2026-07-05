Myös Ukrainan presidentti on keskustellut Yhdysvaltojen presidentin kanssa.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat keskustelleet puhelimessa Ukrainasta, kertoo Kreml.
Kremlin edustajan Juri Ushakovin mukaan lauantaisessa puhelussa esillä oli Ukrainan tilanteen ratkaiseminen.
Ushakovin mukaan keskustelussa huomioitiin myös Trumpin osallistuminen sotilasliitto Naton huippukokoukseen ensi viikolla.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi aiemmin lauantaina viestipalvelu X:ssä niin ikään keskustelleensa Trumpin kanssa puhelimessa. Zelenskyin mukaan kaksikko keskusteli rintamatilanteesta ja rauhanpyrkimysten etenemisestä.