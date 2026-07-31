Pika-aituri Lotta Harala kertoi perjantaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa uransa päättymisestä tähän kauteen. Suomen kaikkien aikojen tilastossa toisena oleva Harala murtui tilaisuudessa kyyneliin.

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Harala oli perjantain lehdistötilaisuudessa liikuttunut ja tunteet nousivat todella pintaan, kun hän kiitti pitkäaikaista ex-puolisoaan ja valmentajaansa Matias Myttystä. Harala kertoi, että aika oli sopivan kypsä tavoitella jotain muuta elämältä.

– On sellainen tunne, että urheilu on antanut minulle valtavan paljon ja olen saanut siitä ihan mielettömästi hienoja asioita, mutta olen myös elämässäni antanut sille sen ykköspaikan prioriteettilistalla 17 vuoden ajan. Jotta voin saada jotain muutakin elämältä, niin tuntuu siltä, että on uskallettava sulkea tämä ovi, Harala kertoi MTV Urheilulle.

– Minulla on sellainen rauhallinen fiilis, että nyt on se aika, koska olen saanut niin paljon. Uteliaisuus tulevaisuutta kohtaan on alkanut nousta, Harala jatkoi.

34-vuotias Harala juoksi vuoden 2024 heinäkuussa 100 metrin aitojen Suomen ennätyksen 12,65, jonka Saara Keskitalo rikkoi tänä kesänä. Hän on Suomen kaikkien aikojen tilastossa toisena.

Harala juoksee vielä kilpaa Espoon Motonet GP:ssä, Birminghamin EM-kisoissa sekä Ruotsi-ottelussa, johon ura päättyy. Tätä kautta ovat sävyttäneet vaikeudet loukkaantumisen takia, mutta Harala on luottavainen EM-kisojen suhteen.

– Tein tänään aitatreenin, joka sujui todella hyvin. Ei ole ollenkaan kipuja takareidessä. Laskeskelin tuossa, että on kymmenen päivää Birminghamiin, ei liikaa, mutta riittävästi. Kaikkeni teen, että olen siellä elämäni kunnossa. Ei missään nimessä ole optimaalinen tilanne, mutta sytyn tällaisesta haasteesta. Ei ainakaan mennä helpoimman kautta, kuten ehkä uranikin on ollut, Harala totesi.

Harala ei osaa tarkemmin sanoa, mikä tarkka tavoite on EM-kilpailuihin, mutta toteaa, että tekee kaikkensa saavuttaakseen finaalipaikan.