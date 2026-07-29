Trumpin mukaan tapaaminen Zelenskyin kanssa meni "erittäin hyvin".

Vaikutusvaltaisen senaattori Lindsey Grahamin hautajaiset vetivät Yhdysvaltoihin merkittäviä valtionjohtajia tiistaina 28. heinäkuuta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi Washingtonissa muun muassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin.

Trump että Zelenskyi kommentoivat omilta tahoiltaan tapaamisen olleen onnistunut. Presidenteistä julkaistiin iloinen yhteiskuva tapaamisen päätteeksi.

Trump kommentoi myöhemmin vielä tapaamista Truth Social -palvelussa, Reuters kertoo.

– Suuri kunnia tavata Ukrainan presidentti Zelenskyi. Keskustelimme monista asioista. Tapaaminen sujui erittäin hyvin! hän kirjoitti.

Zelenskyi kommentoi aiemmin, että hänellä oli hyvä tapaaminen Trumpin kanssa Oval Officessa. Hän kertoi keskustelleensa Patriot-järjestelmään liittyvistä tuotantolisensseistä ja rauhanneuvottelujen uudelleen vauhdittamisesta. Zelenskyin mukaan on tärkeää, että diplomaattinen prosessi elvytetään.