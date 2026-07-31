Noin 48 000 siirtolaista on palannut Espanjan Ceutasta takaisin Marokkoon, kertoo Espanjan sisäministeriö.
Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevan Ceutan johtaja Juan Vivas kertoi aiemmin, että Marokosta oli saapunut noin 60 000 siirtolaista vain muutaman päivän aikana. Ainakin 34 ihmisen on kerrottu kuolleen yrittäessään alueelle pääsyä.
Uutistoimisto AFP:lle puhunut EU-viranomainen sanoi aiemmin, ettei siirtolaisia ole matkannut Ceutasta eteenpäin Manner-Eurooppaan.
Italia keskeyttää Schengen-yhteistyön Espanjan kanssa
Italia keskeyttää Espanjan kanssa Schengen-yhteistyön, kertoo Italian sisäministeriö italialaislehti Corriere della Seran mukaan.
Schengen-alue on avointen rajojen järjestelmä, johon kuuluu 29 Euroopan maata. Alueen sisärajoilla ei lähtökohtaisesti tehdä rajatarkastuksia.
Italian pääministeri Giorgia Meloni ehdotti torstai-iltana Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa.
Taustalla on kymmenientuhansien siirtolaisten saapuminen luvattomasti Espanjan Ceutaan.