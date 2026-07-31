Wilma Schlizewski kertoo Facebook-postauksessaan miehensä ja tämän ystävän joutuneen ruotsalaisten pahoinpitelemäksi.

Ruotsalaisen jalkapalloseura IFK Göteborgin fanit häiriköivät torstai-iltana Tallinnassa. Viron yleisradio ERR kertoo kannattajien tehneen ilkivaltaa Tallinnan Lilleküla-stadionilla ja jatkaneen häiriköintiä keskustassa.

Ruotsalaiskannattajia oli ERR:n mukaan paikalla noin 2 000. He rikkoivat paikkoja katsomon vessassa repimällä muun muassa ovia saranoiltaan, irrottamalla kattopaneeleja ja maalaamalla seiniin graffiteja.

Virolaismedia Postimees julkaisi Facebook-sivuillaan videon ruotsalaisten ilkivallasta stadionilla. Kuvissa näkyy muun muassa vessan täystuho.

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Schlizewskin mies pahoinpideltiin

Yrittäjä ja mediapersoona Wilma Schlizewski kertoo Facebook-postauksessaan miehensä Aryan Mishran ja tämän ystävän joutuneen ruotsalaisten pahoinpitelemäksi ottelussa.

Schlizewski kertoo MTV Uutisille kimmokkeen syntyneen siitä, että kaverukset eivät osanneet puhua ruotsia.

– Ruotsalaiset saivat hermoromahduksen, kun nämä eivät osanneet ruotsia, ja alkoivat pahoinpidellä heitä. Siellä oli nyrkinheiluttajia paljon ja luulen, että osaa porukasta ei edes kiinnostanut jalkapallo, Schlizewski sanoo.

Perjantai-iltana tavoitettu Schlizewski kertoo pahoinpitelyn kohteeksi joutuneen miehensä voivan hyvin.

– Hyvin hän voi ja on nyt organisoimassa (Tallinnassa) yökerhotilaisuutta, niin ei nyt auta käsiä surra.