Johanna ja Renny Harlin viettävät perheensä kanssa kesää Suomessa Tammiossa.

Suomessa perheensä kanssa kesää viettävä ohjaaja Renny Harlin, 67, jakoi tuntemuksiaan Instagram-tilillään. Harlin kertoo lähteneensä kävelylle, kun muut vielä nukkuivat. Hänen mukaansa tämä kesä on epäilemättä ollut koko elämänsä paras.

– Vain olla täällä saaristossa pienellä saarella ja nauttia luonnosta, missä minun ei tarvitse olla elokuvaohjaaja ja johtaja. Pitää olla vain aviomies Johannalle ja isä Cocolle, Julesille ja Daxille sekä ulkoiluttaja Myylle, hän kertoo englanniksi videolla.

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Harlin kuvailee, ettei edes tiennyt miten paljon tarvitsi tätä.

– Suurimman osan elämästäni olen tuntenut syyllisyyttä, jos olen rentoutunut, pysähtynyt tai haistellut kukkia. Minusta on tuntunut siltä, että pitää olla tuottava, luova ja tehdä koko ajan jotain. Täällä vain aika pysähtyy.

Harlinin mukaan luonnosta nauttiminen ja pysähtyminen lasten kanssa ei ole rajoittanut luovuutta – päinvastoin.

– Se on inspiroinut minua työstämään uutta käsikirjoitusta, viimeistellä projektieni jälkityöstöä, suunnitella superkiinnostavia uusia asioita, joita teemme tänä kesänä. Se on saanut minut löytämään uudelleen sen, kuka olen. Ja sen, ettei minun pidä koko ajan olla kaikkea, että voin rentoutua, nauttia ja pysähtyä. Ja minun pitääkin, se on vastuuni.