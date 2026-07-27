Venäjän ulkoministeriö ilmoitti maan olevan avoin uusille ideoille käynnissä olevan sodan lopettamiseksi.
Venäjä on valmis harkitsemaan uusia ideoita ja ehdotuksia Ukrainan rauhanprosessiin liittyen, kertoo Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova.
Zaharovan kommentit ovat seurausta siitä, että ukrainalaislähde kertoi viime viikolla uutistoimisto Reutersille yhdysvaltalaisten ja ukrainalaisten viranomaisten keskustelleen ehdotuksesta liittyen ilmatilan tulitaukoon.
Kreml ilmoitti aiemmin maanantaina, ettei se ole saanut mitään konkreettista tietoa uusista rauhanehdotuksista ennen tiistaille suunniteltua tapaamista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä.
Tapaaminen on osa pyrkimyksiä löytää ratkaisu Venäjän Ukrainassa käymään hyökkäyssotaan. Zelenskyi kertoi keskustelleensa viime viikolla aiheesta Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin ja tämän vävyn Jared Kushnerin kanssa.
Ukrainan presidentti tapasi hiljattain myös yhdysvaltalaisen oikeistovaikuttajan Laura Loomerin, joka kuuluu Trumpin lähipiiriin. Kiovassa vieraillut Loomer myönsi olleensa väärässä Ukrainan tilanteesta.
Zelenskyin ja Trumpin on määrä tavata huomenna Washingtonissa. Trumpilla on suunnitelmissa tavata tiistain aikana myös Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu.