G7-maiden kokous Ranskassa päättyy tänään. Zelenskyi kertoo keskustelujen annista Ukrainalle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo keskustelleensa tänään G7-maiden johtajien kanssa Ukrainan tilanteesta Ranskan Evianissa pidettävässä kokouksessa.

Keskusteluissa nousivat esiin Ukrainalle kriittiset ilmapuolustusjärjestelmien toimitukset. Zelenskyi kertoi asiasta toimittajille viestipalvelu Whatsappin mediakeskustelussa.

– Keskustelimme siitä, mitä Ukraina tarvitsee. Ja se on ilmapuolustus, kaikki tunnustavat tämän ja kaikki auttavat. Koko kansainvälinen yhteisö työskentelee ilmapuolustuksemme vahvistamiseksi, Zelenskyi kirjoittaa.

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Zelenskyin mukaan Ukraina voisi auttaa ilmapuolustusjärjestelmien tuotannossa, ja hän kertoi keskustelleensa lisensseistä Yhdysvaltojen kanssa.

Zelenskyin mukaan Trump suhtautui hyvin myönteisesti siihen, että Yhdysvallat voisi auttaa Ukrainaa lisää ilmapuolustuksen ohjuksilla.

Zelenskyi sanoi myös, että Ukraina tuottaa tänä vuonna noin 10 miljoonaa droonia, mutta määrä voisi kaksinkertaistua.

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