Uusien miehittämättömien yksiköiden tarkoituksena on vahvistaa pohjoisen sektorin puolustusta.
Ukraina kehittää uusia miehittämättömiä taisteluyksiköitä maan pohjoisosaan, sanoo Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi.
– Ukraina muodostaa alueelle uusia drooniyksiköitä, ja nykyiset yksiköt jatkavat kykyjensä laajentamista, Syrskyi kommentoi.
Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent ja Kyiv Post.
Suunnitelmat liittyvät kasvaneisiin jännitteisiin Kiovan ja Minskin välillä, kun huoli sotilaallisen eskalaation riskistä Valko-Venäjän ja Ukrainan rajalla on lisääntynyt.
Syrskyi ei täsmentänyt, mihin pohjoisen sektorin osaan hän viittasi. Pohjoisen sektorin raja kulkee sekä Venäjän että Valko-Venäjän suuntaan.
Syrskyin mukaan Ukraina aikoo myös vahvistaa pohjoiselle sektorille jo sijoitettujen yksiköiden toimintavalmiuksia. Hän ei täsmentänyt, onko toimien tarkoitus torjua uhkia Venäjältä, Valko-Venäjältä vai molemmilta.
Asevoimien komentaja kertoo tarkastelleensa lisäksi tehtäviltä palaavien yksiköiden taisteluvalmiuden palauttamista ja varusteiden täydentämistä sekä niiden tehokkuutta.
– Tämä on yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme, Syrskyi sanoi.