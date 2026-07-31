Euroopassa johtajat ovat vaatineet Ceutaan saapuneiden kymmenien tuhansien laittomien maahanpyrkijöiden välitöntä palauttamista.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan Suomen turvallisuuden säilyminen on varmistettava Ceutan tilanteen alla.

– Olen aloittanut valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi. Nämä päätökset voidaan tämän valmistelun perusteella tehdä hyvinkin nopeasti, jos tarve niin vaatii.

Rantanen kommentoi aihetta MTV:n Seitsemän Uutisten haastattelussa.

Espanjaan kuuluvaan, Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Ceutaan saapui Marokosta yllättäen noin 60 000 ihmistä. 34 ihmistä on kuollut. Kymmeniätuhansia ihmisiä on jo palannut takaisin Marokkoon, mutta tilanteen käsittely jatkuu kuumana.

"Hyvin epätodennäköistä"

MTV Uutiset kysyi Rantaselta, voisiko Suomen itärajalla tapahtua vastaavaa tilannetta kuin Ceutassa. Rantanen sanoo pitävänsä hyvin tärkeänä sitä, että asioita ennakoidaan, niihin varaudutaan ja viranomaiset ovat hereillä.

– Näen kyllä hyvin epätodennäköisenä sen, että tällainen yllätyshyökkäys pääsisi käymään. Kyllä meidän viranomaisemme aika hyvin tietävät, mitä rajan pinnassa tapahtuu.

Rantanen toteaa, että rajaturvallisuuslaki antaa mahdollisuuden toimia lainmukaisesti, jos Suomen itärajan yli tulisi joukkoryntäys.

– Rajavartiolaitoksella on tällöin mahdollisuus toimia. Estää henkilöiden tulo Suomeen ja myöskin palauttaa heidät välittömästi samaan paikkaan, mistä tulivat.

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