Venäjä teki koko sodan suurimman ilmahyökkäyksen Kiovaan viime yönä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että ilmapuolustuksen on oltava yksi ensi viikolla järjestettävän sotilasliito Naton huippukokouksen keskeisistä tuloksista.
Euroopalla tulee Zelenskyin mukaan olla valmius puolustaa itseään kaikilta uhilta.
Presidentin mukaan Ukrainan tavoite on pakottaa Venäjä tajuamaan, että rauha on välttämätön. Zelenskyi sanoo Ukrainan iskeneen tänään venäläiseen öljynjalostamoon, mutta ei anna lisätietoja iskusta.
Venäjä teki suuren ilmaiskun Kiovaan torstain vastaisena yönä.