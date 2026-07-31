SpaceX:n raketti törmäämässä suoraan päin Kuuta: Tutkijat epävarmoja tapahtumien etenemisestä

Nasan Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) -hankkeessa työrkentelevä tutkija Brent Garry kertoo, että LRO-alus lentää rakettivaiheen ennustetun putoamispaikan yli noin seitsemän päivää ennen törmäystä ja noin seitsemän päivää törmäyksen jälkeen.

Törmäyksen odotetaan tapahtuvan Einsteinin ja Bellin kraatterien läheisyydessä, lähellä Kuun länsireunaa. Asiantuntijat arvioivat, että kyseessä saattaa olla katsomisen arvoinen tapahtuma.

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Tutkimusavustajana Texasin yliopistossa työskentelevä William Jo toteaa, että käytetty raketin osa on rakenteeltaan ontto. Tällaisen rakenteen törmäyksestä on tehty vain vähän mallinnuksia eikä asiantuntijoilla olekaan tarkkaa kuvaa siitä, minkälainen törmäys on odotettavissa. Ontot rakenteet vaikuttavat synnyttävän hyvin erilaisia törmäyksiä kuin vaikkapa asteroidit tai komeetat.

– Pelkään, että suurin osa tarkkailijoista pysähtyy alle sekunnin kestävään välähdykseen eivätkä he koskaan seuraa törmäyksen heittämää materiaalia. Se on se osa, jonka pitäisi oikeastaan olla näkyvissä ja jossa tieteellinen merkitys piilee, hän painottaa.