Miljardööri Elon Muskin SpaceX-yhtiön raketti on törmäämässä päin Kuuta ensi viikolla.
SpaceX:n Falcon 9 -kantoraketin käytetty ylempi osa tulee törmäämään päin Kuuta ensi keskiviikkona. Raketti törmää Kuun pintaa nopealla vauhdilla ja törmäyksen odotetaan aiheuttavan pölypilven sinkoamisen Kuun pinnasta.
Falcon 9 -raketti ammuttiin avaruuteen tammikuussa vuonna 2025. Raketti kuljetti kahta laskeutujaa kohti Kuuta.
Avaruussivusto Space.com kertoo kansainvälisen tutkijatiimin tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan raketin osan törmääminen Kuun pintaan tulee nostattamaan pölypilven, joka saattaa hetken aikaa olla riittävän kirkas näkyäkseen Maahan asti. Tähän tarvitaan tosin riittävän tarkka teleskooppi.
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Törmäyksen odotetaan tapahtuvan Einsteinin ja Bellin kraatterien läheisyydessä, lähellä Kuun länsireunaa. Asiantuntijat arvioivat, että kyseessä saattaa olla katsomisen arvoinen tapahtuma.
Tutkijoiden mukaan törmäyksen nostattama pöly saattaa kohota jopa 75-100 kilometrin korkeuteen Kuun pinnasta.
Nasan Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) -hankkeessa työrkentelevä tutkija Brent Garry kertoo, että LRO-alus lentää rakettivaiheen ennustetun putoamispaikan yli noin seitsemän päivää ennen törmäystä ja noin seitsemän päivää törmäyksen jälkeen.