Ohikulkija kuuli avunhuutoja merestä ja hälytti apua.

Koiranulkoiluttajan toiminta pelasti kahden ihmisen hengen Kotkassa perjantai-iltana.

Pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan ulkoiluttajan menneen rannalle kuultuaan avunhuutoja. Ulkoiluttajan kertoman mukaan henkilöt olivat kelluneet noin viiden metrin päässä rannasta.

Ohikulkija soitti hätänumeroon ja meni sen jälkeen auttamaan veden varaan joutuneita toisen paikalla olleen henkilön kanssa.

Päivystävä palomestari Juha Säämänen Kymenlaakson paloasemalta kertoo vedessä olleiden henkilöiden olleen toimintakyvyttömiä pelastuslaitoksen tullessa paikalle.

– Ensihoito sai heidät kuntoon, ja molemmat vietiin sairaalaan, Säämänen sanoo.

–Näillä henkilöillä on ollut hyvää tuuria mukana, kun koiranulkoiluttaja kuuli huudot ja toimi. Onnellinen loppu, Säämänen toteaa.