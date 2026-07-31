Toyotan Sami Pajari on perjantain ajopäivän jälkeen kolmantena Suomen MM-rallissa ja tiukassa taistossa kärkisijoista. Pajari kertoi iltapäivän ajojen jälkeen MTV Urheilulle, että joutui olosuhteiden pakosta ajamaan yhdellä kädellä.

Rankka vesisade aiheutti hämminkiä perjantaipäivän pätkillä monille kuljettajille. Erityisiä vaikeuksia oli Sami Pajarilla, joka kuitenkin kaikesta huolimatta on kisassa kolmantena, vajaat puoli minuuttia kärkinimi Sebastien Ogierista.

– Alkoi ihan kivasti. Seuraavalla pätkällä varmaan kilometrin kohdalla alkoi satamaan ja se koveni todella rajuksi jo silläkin pätkällä. Ajateltiin, että selvittiin säikähdyksellä siitä ja saatiin Sebiäkin (Ogier) kiinni muutama sekunti. Oltiin, että nyt ollaan hyvissä asemissa, Pajari summasi iltapäivän alkua.

Kolmas pätkä olikin erilaisempi kokemus.

– Siellä oli kova sade käytännössä koko ajan ja se oli kaikille yhtä hankala olosuhde. Painettiin tietenkin napista tuulilasin puhallin päälle ja siinä paloi valo, että se on päällä. Eihän me sitten tajuttu kokeilla sitä kädellä, että puhaltaako se oikeasti. Eihän se sitten puhaltanut. Ajettiin siellä lasi huurussa ja ajan yhdellä kädellä. Meillä oli sellaisen teleskooppivarren päässä rätti. Yritin sillä sitten ajon aikana putsata tuulilasia. Siihen pätkälle asti meni ihan kivasti, Pajari totesi.