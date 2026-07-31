Englannin jalkapalloliitto on sakottanut suurseura Chelseaa 10 miljoonalla punnalla (reilut 11,6 miljoonaa euroa) ja asettanut seuran pelaajasiirtokieltoon. Taustalla ovat hämärät maksutapahtumat pelaaja-agenteille.
Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan lontoolaisseura myönsi maksaneensa 47 miljoonan punnan (vajaat 55 miljoonaa euroa) edestä salassa pidettyjä summia rekisteröimättömille pelaaja-agenteille sekä kolmansille osapuolille vuosien 2011 ja 2018 välillä.
Chelsea ei voi hankkia uusia pelaajia joukkueeseen kahdella tulevalla siirtoikkunalla. Chelsean viime kausi Valioliigassa oli pettymys. Se sijoittui vasta kymmenenneksi.