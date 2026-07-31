Suomen Palloliitto tiedotti perjantaina, että se on antanut FC Eaglesin pelaajalle Leotrim Gashille 29 kuukauden pelikiellon, kun hän oli lyönyt ja potkaissut tuomaria päähän.
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Tilanne sattui 28. heinäkuuta pelatussa miesten Nelosen ottelussa TuPS/Skavaböle-FC Eagles. Ottelu keskeytyi 75. minuutilla erotuomariin kohdistuneen väkivaltaisen hyökkäyksen vuoksi. Palloliiton Eteläisen alueen kuripitotyöryhmä käsitteli asiaa torstaina.
– Työryhmä totesi asian poikkeuksellisen vakavaksi. Erotuomarin, avustavien erotuomareiden ja muiden selvitysten perusteella näytetyksi katsottiin, että FC Eaglesin pelaaja Leotrim Gashi löi erotuomaria päähän tämän annettua kentältäpoiston sekä potkaisi erotuomaria vielä tämän maatessa puolustuskyvyttömänä maassa, tiedotteessa todettiin.
– Menettelyä pidettiin tahallisena, törkeänä ja täysin jalkapallon arvojen vastaisena. Työryhmä piti välttämättömänä määrätä pitkä määräaikainen pelikielto, joka ulottuu vuoden 2028 loppuun saakka. Pelikielto on voimassa molemmissa Suomen Palloliiton alaisissa lajeissa, jalkapallossa ja futsalissa.
FC Eagles sai tämän lisäksi 300 euron sakko ottelun keskeyttämisestä. Se sai myös kurinpidollisen varoituksen. Ottelu tuomittiin kotijoukkue TuPS/Skavabölen 3-0-voitoksi.