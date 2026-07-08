Yksi Nato-kokouksen päivän kohokodista tulee olemaan presidenttien tapaaminen.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata tänään Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump Naton huippukokouksen yhteydessä Turkissa.

MTV Uutisten toimittaja Janne Puumalainen on paikalla raportoimassa tilanteesta.

– Odotetaan Trumpin ja Zelenskyin tapaamista ja toiveita siitä, että Yhdysvallat pystyisi ymmärtämään enemmän Ukrainan puolta. Pyrkimyksissä on saada rauha Ukrainan sodassa.

Liittomaiden johtajat tapasivat eilen illallisella. Keskiviikko on sujunut istuntojen merkeissä. Puumalainen kertoo, että kokouksessa on yritetty viestiä Trumpille Euroopan omaa agendaa.

– Euroopan tavoitteena on vakuuttaa Trump siitä, että Eurooppa on valmis ottamaan isomman vastuun omasta puolustuksestaan. Ja että Natosta ja yhdysvaltalaisten läsnäolosta on hyötyä Yhdysvalloille.

Trumpin mukaan Yhdysvallat tarvitsee Grönlannin itselleen koko maailman suojelemiseksi, ei pelkästään Yhdysvaltain suojelemiseksi.

Tanska ja Yhdysvallat ovat molemmat sotilasliitto Naton jäseniä. Trumpin puheet kiristävät tunnelmaa.

– Se tietysti kiristää Yhdysvaltojen ja Euroopan välejä, että Trump yhä uudelleen nostaa tämän asian pöydälle eikä suostu luopumaan vaatimuksistaan.

– Lisäksi Trumpin valituksen aiheita Euroopalle on se, että Eurooppa ei tee tarpeeksi Iranin sodassa auttaakseen Yhdysvaltoja ja Eurooppa ei hänen mielestänsä vieläkään käytä tarpeeksi rahaa puolustukseensa.