Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Israel on hyvin tyytyväinen sopimukseen, jonka puitteissa äärijärjestö Hamasin on määrä luopua aseistaan ja Israelin joukkojen vetäytyä asteittain Gazasta.
Trumpin mukaan asiasta on päästy sopuun Israelin kanssa.
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Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoi aiemmin, ettei sopimusehdotusta Hamasin aseistariisumisesta voida hyväksyä.
Esimerkiksi Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.