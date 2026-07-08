Yliopistojen valintakokeen pisteytyksen virheet voivat tarkoittaa, että jonkun olisi pitänyt saada opiskelupaikka.

Yliopistojen kevään 2026 toisen yhteisvalinnan kokeen C pisteytyksessä on tehty virheitä, kertoo Helsingin yliopisto.

Valintakokeella C haetaan biologian, elintarviketieteiden, geotieteiden, maantieteen, metsätieteiden sekä maataloustieteiden opintoihin. Koe järjestettiin 4. kesäkuuta.

Koska kokeita on pisteytetty väärin, on joku kokeeseen osallistunut voinut saada alemmat pisteet kuin olisi ansainnut, ja näin jopa jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Asia ei vaikuta niihin, jotka ovat jo saaneet ilmoituksen opiskelupaikastaan tai ovat osallistuneet muihin valintakokeisiin.

– Tilanne koskee erityisesti niitä hakijoita, joiden saama valintakoepistemäärä on juuri alimman hakukohteeseen hyväksytyn pistemäärän alapuolella ja jotka ovat lisäksi vastanneet kyseisiin virheellisesti arvoituihin tehtäviin, tiedotteessa kerrotaan.

Yliopistolta arvioidaan STT:lle, että tilanne koskee erityisesti noin pariakymmentä hakijaa, jotka voivat mahdollisesti saada opiskelupaikan lisäpisteiden avulla.

Kokeeseen osallistuneet ovat saaneet ohjeen oikaisuvaatimuksen tekemiseen sähköpostitse.

Oikaisuvaatimus voi tuoda opiskelupaikan

Kokeen puheenjohtaja Olli Ruth Helsingin yliopistosta kertoo, että asiasta ollaan erittäin pahoillaan.