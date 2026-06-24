Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akava parantaisi ihmisten kouluttautumismahdollisuuksia uudenlaisella verovähennyksellä.

Akavan esittämässä osaamisvähennys-mallissa itse maksetuista koulutuspalveluista voisi tehdä verovähennyksiä myös silloin, kun koulutus tähtää alan tai ammatin vaihtoon.

Tällä hetkellä verovähennyksiä voi tehdä vain nykyiseen työhön liittyvästä koulutuksesta.

Puheenjohtaja Maria Löfgrenin mukaan työelämän nopea muutos vaatii osaamisen päivittämistä sekä työttömiltä että työssä olevilta.

– Tällä hetkellä verotuksessa henkilö voi vähentää koulutuskustannuksia, jos ne liittyvät vain ja ainoastaan nykyiseen tehtävään. Mutta heti jos haluat mennä eteenpäin ja parantaa työmarkkinakelpoisuuttasi, tavoitella tehtävää jossa palkkataso ja verotulot ovat korkeammat, verottaja ei tule vastaan, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sanoo.

Akavan mukaan on täysin nurinkurista, että verovähennyksen voi nykyisin saada vain siinä tapauksessa, että koulutuksen ansiosta mikään ei muutu – ei työtehtävät, ei asema työnantajan palveluksessa eikä muodollinen pätevyys.

Kymmenien miljoonien kustannukset

Osaamisvähennyksen taloudelliset kustannukset ja hyödyt riippuisivat Akavan mukaan siitä, millainen malli lopulta olisi. Joka tapauksessa mallissa olisi vuosittainen omavastuu ja vähennysten yläraja. Tarkoituksena olisi muun muassa paikata lakkautetun aikuiskoulutustuen jättämää aukkoa.

– Olemme arvioineet, että jos osaamisvähennys olisi esimerkiksi tuhat euroa vuodessa ja vähennystä käyttäisi sama määrä ihmisiä kuin on käyttänyt aikuiskoulutustukea, kustannukset olisivat noin 30 miljoonaa euroa. Aikuiskoulutustuen kustannukset ovat olleet noin 170 miljoonaa, Löfgren vertaa.

Akava arvioi, että suorien verotulojen vähentymistä kompensoisi se, että kouluttautuminen lisää työmarkkinoiden dynamiikkaa ja talouskasvua.