Hyundain Esapekka Lappi on testannut tällä viikolla Keski-Suomen sorateillä.

Viron ja Suomen MM-ralleihin valmistautuva Lappi lennätti Hyundain Rally1 -autoa Ouninpohjassa.

Lappi nautti täysin siemauksen tutusta ja nopeasta tiestä.

– Oikein hyvältä on testaaminen maistunut. Kun täällä Ouninpohjassa ollaan, niin ei oikein voi olla maistumatta, Lappi myhäili MTV Urheilulle.

– On se aika makeaa laskea tuota kuuluisaa tienpätkää. On kyllä siistiä, Lappi tunnelmoi.

Lappi kilpaili aiemmin tänä kesänä Jyväskylän SM-rallissa Rally2-autolla, mutta nyt hän pääsi ajamaan pitkästä aikaa nopealla keskisuomalaisella sorapätkällä myös Rally1-autolla. Ero on suuri.

– Ei tuolla autolla tarvitse hirveästi nostella ja mutkanopeudet ovat kyllä tuolla autolla tosi raakoja, kun se aerodynamiikka on niin paljon parempi ja downforcea on niin paljon enemmän, Lappi kertoi.

– Ehkä se ero ei ihan niin suuri ole, mutta kyllä se silti aika raaka ero on, ainakin tuolla ohjaamon sisällä, hän jatkoi.

Vaikka nykyiset Rally1-autot jäävätkin tämän kauden jälkeen historiaan, on Lapilla ollut testeissä edelleen myös ihan uutta testattavaa.

– Uusia aerodynamiikka osia on, ja meillä on nyt enemmän downforcea kuin koskaan aiemmin, Lappi paljasti.

– Myös lukkoihin ovat jätkät keksineet uusia juttuja ja niitä olemme täällä testanneet, ja nyt nekin toimii paremmin. Vaikka olemme tosi loppupäässä tämän auton kehityskaarta, niin kyllä ne insinöörit jaksaa vielä mietiskellä kaikenlaista, Lappi hymähti.