Philip Morris lennätti vuonna 2024 neljä suomalaista kansanedustajaa Sveitsiin lobbausmatkoille. Kansanedustajat saivat kutsuja myös pikkujouluihin.

Tupakkayhtiö Philip Morrisin olisi pitänyt ilmoittaa harjoittamastaan lobbauksesta, linjaa Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Yhtiö lennätti vuonna 2024 muun muassa neljä kansanedustajaa Sveitsiin lobbausmatkalle ja lähetti kutsuja järjestämiinsä tilaisuuksiin.

Lobbaamista läpivalaiseva avoimuusrekisteri ei paljastanut lobbauksesta juuri mitään, sillä Philip Morris tulkitsi vaikuttamistoimintansa olevan pienimuotoista.

Tarkastusviraston mukaan kansanedustajiin oltiin kuitenkin eri tavoin yhteyksissä useita kertoja, eikä vaikuttamistoimintaa sen vuoksi voinut pitää pienimuotoisena.

Avoimuusrekisterilain mukaan vaikuttamistoimintaa ei tarvitse ilmoittaa, jos se kattaa kalenterivuoden aikana enintään viisi yksittäistä yhteydenottoa yhteen tai useampaan vaikuttamistoiminnan kohteeseen kuten kansanedustajaan.

Uutinen matkasta herätti epäilykset

Valtion tarkastusvirasto aloitti selvityksensä sen jälkeen, kun MTV Uutiset kertoi viime vuoden toukokuussa perussuomalaisten kansanedustajien Vilhelm Junnilan ja Petri Hurun osallistuneen Philip Morrisin järjestämälle salaiselle lobbausmatkalle Sveitsiin.