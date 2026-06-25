Opettaja sai keväällä 2025 potkut, kun kävi ilmi, että hän oli hyväksynyt opiskelijan Onlyfans-kuvaukset koulun tiloissa.
Järvenpään Keuda-oppilaitoksessa Onlyfans-kuvaukset sallinutta opettajaa ei olisi saanut irtisanoa, sanoo hallinto-oikeus.
Kone- ja tuotantotekniikan opetustilat oli keväällä 2025 annettu luvattomasti käyttöön "tarkoitukseen, joka ei liity opetukseen". Opettaja oli sallinut oppilaan kuvata Onlyfans-tililleen materiaalia koulun tiloissa.
Keudan mukaan opettaja oli luovuttanut tilat käyttöön opetukseen liittymättömään tarkoitukseen vastoin ohjeistuksia ja nimenomaisesta kiellosta huolimatta.
Opettaja ei Keudan kertoman mukaan ollut kuvaustilanteessa mukana. Opettaja kuitenkin irtisanottiin.
Perusteet eivät täyttyneet
Keuda kertoo nyt tiedotteessaan, että Helsingin hallinto-oikeus on katsonut, että irtisanomisen perusteet eivät laadultaan täyttäneet laissa säädettyjä edellytyksiä.
Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että toiminta, eli Onlyfansin kuvaaminen, ei ollut soveliasta oppilaitosympäristössä.
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu kommentoi tiedotteessa, että he kunnioittavat hallinto-oikeuden päätöstä.