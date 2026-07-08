Poliisi etsii Lahden Karistossa kadonnutta miestä.
Hätäkeskukseen ilmoitettiin tänään kello 01 jälkeen aamuyöllä, että Lahden Kymijärvellä uimaan lähtenyt mies on kadonnut.
Pelastuslaitos teki yöllä etsintöjä Karistossa, mutta lopetti ne muutamien tuntien päästä tuloksettomina.
Myös poliisi on tehnyt etsintöjä paikalla, mutta ei ole löytänyt kadonnutta 1950-luvulla syntynyttä espoolaismiestä.
Poliisi on kirjannut miehen kadonneeksi ja jatkaa tämän etsintää.
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