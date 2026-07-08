Puutarhan perustaminen onnistuu vielä keskikesälläkin. Kannattaa kuitenkin miettiä samalla suojauskeinot, jotta tuholaiset eivät pääse herkuttelemaan istutuksilla.

Vaikka kotipuutarhasta innostuisi vasta nyt, vielä tänä vuonna voi päästä korjaamaan satoa, kertoo Puutarhaliiton puheenjohtaja Saara Hyttinen.

Esimerkiksi yrtit ja salaatit itävät nopeasti.



Heinäkuussa tai heinä–elokuussa on myös hyvä ajankohta kylvää niin sanottuja kaksivuotisia kasveja, jotka kukkivat ensi vuonna.



Hyttinen muistuttaa, että jos istutuspuuhiin päättää lähteä, kasvualustan pitäisi olla valmiiksi esilannoitettua, jotta siemenet lähtevät hyvin itämään. Lisäksi kastelu on tärkeää.

Tulppaanit ja omenapuut kauriiden herkkua

Jos ei halua istutuksilleen kutsumattomia vieraita, sitäkin kannattaa puutarhaa pystyttäessä hetki miettiä.

Esimerkiksi metsäkauriit ja valkohäntäpeurat aiheuttavat harmia monille kotipuutarhureille erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Espoon puutarhayhdistyksen puheenjohtajan Leena Kauppilan kotipihalla eläimet ovat vierailleet vuosien ajan ja syöneet lähes kaiken, mitä vastaan tulee.

Kauppilan mukaan erityisen mieluisia ovat olleet kukkivat kasvit, omenapuut ja keväällä maasta nousevat tulppaanit. Moni tulppaani jää kokonaan kukkimatta, kun kauriit napsivat versot jo alkukeväällä.

– Ne syövät jopa raparperia, jos ei ole mitään muuta syötävää. Vaikka luulisi, että se on aika pahaa, Kauppila kommentoi