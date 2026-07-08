Ajokoeaikojen ruuhkautuminen on vuosittainen riesa ajokokelaiden lisäksi myös palveluntarjoajille.

Ajokoulussa olevalla Melek Mremalla on ajokoe Salossa. Pääkaupunkiseudulta nimittäin ajokoeajan löytäminen oli liian haastavaa.

Mrema on lähdössä opiskelemaan ulkomaille elokuun alkupuolella, joten hänen on saatava kortti taskuun ennen sitä.

– Ajo-opettajani kanssa katsoimme karttaa ja valitsimme Salon koepaikaksi. Suunnittelimme, että käytämme yhden ajotunnin vain siihen, että pääsemme ajamaan paikan päälle.

Mremalla on paineita saada hyväksytty ajokoesuoritus ensimmäisellä kerralla. Muuten ajokortin saaminen siirtyy huomattavasti kauemmas.

– Minun täytyy sitten ostaa lisää ajotunteja ja pohtia, miten voisin saada uuden ajokoeajan ennen muuttoani. Voi olla, että joutuisin ulkomailta tulemaan Suomeen hoitamaan tätä asiaa.

"En tiennyt, että jonot ovat näin pahat"

Mrema kertoo, että hänen kavereistaan monelle on käynyt niin, että ensimmäisen ja toisen inssiajan väliin on jäänyt paljon aikaa.

Näin kävi tuoreelle ajokortin omistajalle Nelli Gustafssonille. Hän ei päässyt ensimmäistä ajokoettaan läpi ja joutui odottamaan seuraavaa aikaa lähes kuukauden.

Tämä tarkoitti hänelle lisää maksettuja ajotunteja.

– Yllätyin tästä tilanteesta, kun en tiennyt, että jonot ovat näin pahat, Gustafsson kertoo.

Gustafssonin tutut olivat taktikoineet ajokoetta siten, että he menivät suorittamaan sen kauemmas. Hän kuitenkin halusi suorittaa seuraavankin kokeen Helsingissä.