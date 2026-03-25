Opetushallituksen mukaan kevään toisessa yhteishaussa opiskelupaikkaa korkeakouluista haki yhteensä 149 000 ihmistä.
Hakijoita on noin tuhat enemmän kuin vuosi sitten. Suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin on tarjolla yli 56 000 opiskelupaikkaa.
Kovin kilpailu käydään lääketieteen aloituspaikoista. Yhtä lääketieteen aloituspaikkaa tavoittelee 10,5 hakijaa.
Todistusvalinnan tulokset julkaistaan 25. toukokuuta mennessä. Iso osa opiskelupaikoista valitaan kuitenkin valintakokeen perusteella.
Kaikki yhteishaun tulokset ovat selvillä 2. heinäkuuta mennessä.