Sattuma keskeytti huijarikaksikon petospuuhat. Väärän henkilökortin teettäminen katsottiin törkeäksi väärennykseksi.

Outo sähköpostiviesti sai erään naisen hämmästymään. Naiselle entuudestaan tuttu rahoitusyhtiö ilmoitti, että hänelle oli myönnetty 7 000 euron ostorahoitus kelloliikkeeseen.

Nainen ei ollut asioinut liikkeessä tai hakenut rahoitusta. Hän otti saman tien yhteyttä sekä rahoitusyhtiöön että kelloliikkeeseen ja kertoi tilanteen.

Viranomaisten selvittelyssä ilmeni, että naisen nimellä oli teetetty väärennetty henkilötodistus ja väärennetty palkkatodistus. Vääriä asiakirjoja käyttäen naisen nimelle oli ehditty hakea jo noin 15 000 euroa lainoja eri rahoitusyhtiöiltä.

Rikosten takana olivat Tampereella asuva 47-vuotias nainen ja Vantaalla asuva 51-vuotias mies. Kumpaakaan heistä rikosten uhriksi joutunut nainen ei tuntenut.

Nainen haki välittömästi omaehtoisen luottokiellon nimelleen.

Lainoja lainojen perään

Poliisin esitutkinnassa selvisi, että tamperelaisnainen ja vantaalaismies olivat tehneet rikokset yhdessä.

Nainen oli otattanut itsestään passikuvan ja tehnyt allekirjoituksen väärällä nimellä. Sitten hän oli luovuttanut ne miehelle, joka hankki tiedoilla väärennetyn henkilökortin ja palkkatodistuksen.

Nainen meni pienemmän paikkakunnan pankkiin ja avasi väärällä nimellä tilin sekä hankki siihen verkkopankkitunnukset. Samaan aikaan mies teki väärällä nimellä sähköpostiosoitteen.

Mies avasi tilit myös kahdelta ulkomaalaiselta kryptovaluuttojen vaihtoalustalta. Sitten väärillä asiakirjoilla nostettiin lainoja kolmesta eri rahoitusyhtiöstä. Määriltään lainat olivat 9 000, 4 000 ja 1 900 euroa.