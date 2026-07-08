Viisi ihmistä on kateissa lentokoneen mereensyöksyn jäljiltä Pakistanissa.

Pakistanissa on löydetty merestä eilen kadonneen Boeing 737 -rahtikoneen hylky.

Viisi miehistön jäsentä on yhä kateissa. Koneessa oli mukana kapteeni, perämies, kaksi lentomekaanikkoa sekä lentokoneen lastaaja.

Kuvassa pudonneen lentokoneen hylyn osia.

Yksityisen pakistanilaisen K2 Airwaysin kone oli noussut ilmaan Arabiemiraateista ja kadonnut Arabianmerellä Pakistanissa Karachin rannikon edustalla.

Kone oli raportoinut ongelmista navigointijärjestelmässä. Paikallisesta lennonjohdosta yritettiin opastaa konetta kolmen minuutin ajan ennen kuin tutkajärjestelmä osoitti sen menettävän korkeutta nopeasti ja yhteys katosi.

Lentoseurantapalvelu Flighradar24:n mukaan koneen lentokorkeus vaihteli voimakkaasti ennen viimeistä, jyrkkää putoamista.