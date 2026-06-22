Työministeri Matias Marttinen (kok.) avaa uutta pisteytysehdotusta MTV Uutisissa.

Työperäiseen maahanmuuttoon ollaan ehdottamassa Uuden-Seelannin mallia. Tämä niin sanottu kynnysmalli perustuu hakijoiden kelpoisuuteen.

Hakijoiden pitää ylittää ennalta määritelty vähimmäispistemäärä, jotta luvan voi saada.

"Erittäin suuri muutos"

Nykyisessä työperäisen maahanmuuton mallissa hakijalla pitää olla jo valmiiksi työsuhde tai työtarjous Suomessa. Se toimii työministeri Matias Marttisen mukaan nykytilanteessa varsin hyvin.

– Mutta on myös asioita, joissa voimme oppia näistä meidän verrokkimaistamme ja osin ottaa myös pisteytystä käyttöön esimerkiksi huippuosaajien houkuttelun osalta, hän sanoo.

Pisteytysmalli ei takaa työpaikkaa. Marttiselta kysytään, millaisia ongelmia malli voisi tuoda mukanaan.

– Kyseessä olisi erittäin suuri muutos meidän maahanmuuton malliimme, hän sanoo.

Marttisen mukaan useassa maassa, jossa pisteytysmalleja on käytetty, henkilöt voivat kriteerit täyttäessään tulla maahan hakemaan työpaikkaa, vaikka heillä ei vielä olisikaan työtehtävää tiedossa.

– Eli kyse on aika isosta muutoksesta ja taas toisaalta myös on selvää, että julkisen vallan pitäisi panostaa merkittävästi enemmän resursseja järjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon.

Marttisen mukaan näin on toimittu kaikissa muissakin maissa, kuten Kanadassa, joka on hyödyntänyt pitkään pisteytysmallia.