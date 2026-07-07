Naton vuotuinen huippukokous järjestetään Turkin Ankarassa.

Naton huippukokous alkoi tänään Turkin Ankarassa. Odotettavissa on muun muassa useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista.

Suomesta huippukokoukseen osallistuvat presidentti Alexander Stubb, puolustusministeri Antti Häkkänen, sekä ulkoministeri Elina Valtonen.

Puolustusministeri Antti Häkkänen osallistuu huippukokoukseen.Lehtikuva

MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa kokouksen tapahtumia.

11.15: Nato vahvisti haluavansa Saabin GlobalEye-valvontakoneita

Sotilasliitto Nato haluaa korvata ikääntyneet tutkavalvontakoneensa ruotsalaisen Saabin valmistamilla GlobalEye-koneilla. Asiasta kertoi Naton pääsihteeri Mark Rutte Turkin Ankarassa Naton huippukokouksen yhteydessä.



Saabin tiedotteen mukaan kyse on muodollisten neuvotteluiden aloittamisesta. Yhtiö ei ole vielä saanut tilausta tai allekirjoittanut sopimusta hankkeeseen liittyen.



Ankarassa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvaili ilmoitusta suureksi ylpeyden hetkeksi Ruotsille. Hän toivotti Naton tervetulleeksi GlobalEye-perheeseen.