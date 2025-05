Yliopistojen valintakokeet uudistuvat – pänttääminen vähenee

Yliopistoihin pyritään tänä keväänä uudella tavalla. Tavoitteena on muun muassa vähentää hakijoiden matkustamista ja parantaa mahdollisuuksia päästä sisään ensimmäisellä kerralla.

Ennen tätä kevättä yliopistoon mielivän on pitänyt valita 120 eri pääsykokeesta haettavan koulutusalan ja yliopiston mukaan. Nyt kansallisia kokeita järjestetään vain yhdeksän ja yhdellä kokeella voi hakea useampaan yliopistoon.

– Olemme nähneet, että hakijoita on tänä vuonna paljon enemmän ja me todellakin toivomme, että entistä useampi saa heti ensimmäisellä kerralla mieluisan paikan, jonka voi heti ottaa vastaan, kertoo Suomen yliopistojen rehtorineuvosto koulutusvararehtorien varapuheenjohtaja Kai Nordlund. Hän on myös Helsingin yliopiston vararehtori ja ollut mukana valintakokeiden uudistustyössä.

Uudet pääsy- eli valintakokeet järjestetään samansisältöisinä samaan aikaan kymmenellä eri paikkakunnalla. Näin hakijan matkustamisen tarve vähenee.

– Uudistus helpottaa vastavalmistuneen lukiolaisen asemaa. Ei tarvitse valmistautua rankkojen ylioppilaskokeiden jälkeen yhtä laajoihin valintakokeisiin, eikä tarvitse matkustaa ympäri Suomen eri paikkakunnilla seikkaillen, vaan voi keskittyä yksittäisiin kokeisiin ja panostaa niihin sitä omaa akateemista osaamista, mitä lukiosta on opittu, arvioi Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Veikka Ormio.

Vähemmän pänttäystä – enemmän omaksuttavaa kokeessa

Aiemmin usealla alalla valintakokeet ovat vaatineet paljon ennakkotyötä, tyypillisesti valintakirjojen lukemista ja omaksumista. Uudessa järjestelmässä kaikilla aloilla ei ole lainkaan ennakkomateriaaleja ja joihinkin kokeisiin materiaalin voi saada vasta kahdesta neljään päivään ennen koetta.

– Ennakkomateriaalin lisäksi on kokeissa jaettavaa materiaalia. Sillä testataan sitä, että pystyy omaksumaan nopeasti vaativaakin materiaalia. Tämähän on nyky-yhteiskunnassa hirveän tärkeää lähes kaikille, Kai Nordlund kertoo.

Suurin osa yliopistojen valintakokeista järjestetään 26.5. ja 2.–6.6.