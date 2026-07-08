Stubb otti osaa Ylen vastaavan päätoimittajan poismenoon.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb esitti suruvalittelunsa Ylen vastaavan päätoimittajan Panu Pokkisen menehtymisestä.

Presidentti esitti suruvalittelunsa Naton huippukokouksen tiedotustilaisuudessa Ankarassa.

– Hän oli yksi omasta mielestäni Suomen hienoimmista journalisteista, joka aina kykeni käsittelemään asioita suuremman kautta, Stubb sanoi.

Yle tiedotti keskiviikkona iltapäivällä Yle Uutiset ja urheilu -yksikön johtajan ja vastaavan päätoimittajan Pokkisen kuolemasta.

Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa ja oli siellä sairaalahoidossa kolme viikkoa.

Pokkisen kerrotaan olleen toipumassa hyvää vauhtia, mutta hän kärsi uuden sydänpysähdyksen viime viikolla sairaalassa Helsingissä. Hän kuoli tänään keskiviikkona.

Pokkinen oli kuollessaan 49-vuotias.

– Nuori mies lähti aivan liian aikaisin. Suruvalittelut koko Ylelle ja Pokkisen perheelle, Stubb sanoi tiedotustilaisuudessa ennen kuin alkoi vastaamaan Ylen toimittajan esittämään kysymykseen Ankarassa.

Ylellä on suruliputettu tänään keskiviikkona.

Ylen hallituksen puheenjohtaja Kari Kivelä kertoi MTV:lle, että Ylellä on surtu laajasti Pokkista tänään.