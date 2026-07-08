Pääkaupunki Oslossa sijaitsevalla Ullevaalin stadionilla on vietetty historiallista MM-karnevaalia. 35 000 ihmistä vetävässä urheilupyhätössä on näytetty tähän asti jokainen Norjan MM-ottelu. Matseja on jännittänyt käytännössä joka kerta täysi mökki.
Klem haukkuu Norjan jalkapalloliittoa joustamattomaksi, kun se ei suostu siirtämään syyskuulle suunniteltua naisten cup-finaalia pois Ullevaalilta.
Hänen mielestään cup-ottelu olisi voitu siirtää esimerkiksi Bislettin stadionille, jotta Ullevaalin nurmikkoa ei olisi tarvinnut alkaa veivaamaan kesken MM-jalkapallon.
– Minusta on todella sääli, ettei kansallistadionia voi käyttää, kun kyseessä on MM-kisojen puolivälierä Englantia vastaan. Voi luoja, millaista kansallistunnelmaa olemme nyt kokemassa. Tämä on aivan ainulaatuista, hän rummuttaa.
Klem korostaa, ettei vähättele naisten jalkapalloa, mutta syyttää Norjan liittoa tarpeettoman ongelman luomisesta.
Norja haastaa Erling Haalandin johdolla Englannin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Voittaja etenee MM-välieriin. Frognerin stadionin 13 000 paikkaa tulevat myyntin perjantaina – ja ne menevät oletettavasti kuin kuumille kiville.
Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi