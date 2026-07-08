Iso muutos kesken Norjan MM-sensaation – tuhansia jää ulos: "Tyhmää ja heikkoa"

Norjassa jalkapallokuume huitelee hikikarpaloita nostattavissa lukemissa. Nyt menoa ja meininkiä joudutaan siirtämään ja rajoittamaan.

Iso muutos kesken Norjan MM-sensaation – tuhansia jää ulos: "Tyhmää ja heikkoa"

– Minusta se on tyhmää ja heikkoa, kun siellä (Ullevaalilla) on ollut niin kuuma tunnelma. Se on kansanjuhla, me voimme voittaa koko jutun, hän sanoo Netavisenille.