Ylen toimitusjohtaja: Viestittelimme Pokkisen kanssa jo tulevasta

– Tässä oli jo sellainen vaihde, että me jopa vaihdoimme viestejä syksystä ja tulevasta, mutta sitten valitettavasti [Pokkisen] sydän pysähtyi uudestaan, af Björkesten sanoo.

Yle Uutiset ja urheilu -yksikön johtajana ja vastaavana päätoimittajana työskennellyt Pokkinen menehtyi keskiviikkona 49-vuotiaana.

Yleisradion toimitusjohtaja Marit af Björkesten vaihtoi vielä hetki sitten viestejä tulevasta tänään menehtyneen Panu Pokkisen kanssa.

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"Panussa oli paljon valoa"

Kollegana Pokkinen oli af Björkestenin mukaan lämmin, välittävä, hyvin optimistinen ja rakentava.

– Panussa oli paljon valoa. Hän uskoi, että vaikka on vaikeuksia, niin kyllä me löydetään jonkinlainen ratkaisu niihin.