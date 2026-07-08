Yleisradion toimitusjohtaja Marit af Björkesten vaihtoi vielä hetki sitten viestejä tulevasta tänään menehtyneen Panu Pokkisen kanssa.
Ylellä on otettu raskaasti vastaan tänään tullut tieto Panu Pokkisen kuolemasta, sanoo Yleisradion toimitusjohtaja Marit af Björkesten.
Yle Uutiset ja urheilu -yksikön johtajana ja vastaavana päätoimittajana työskennellyt Pokkinen menehtyi keskiviikkona 49-vuotiaana.
– Tämä on äärettömän surullinen uutinen, ja järkyttävä sellainen, af Björkesten sanoo MTV Uutisille.
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Ylen mukaan Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa. Sairauskohtauksen jälkeen Pokkinen oli kolme viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, josta hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen.
– Tässä oli jo sellainen vaihde, että me jopa vaihdoimme viestejä syksystä ja tulevasta, mutta sitten valitettavasti [Pokkisen] sydän pysähtyi uudestaan, af Björkesten sanoo.
Ylellä kerätään af Björkestenin mukaan nyt muistokirjaa, joka on tarkoitus antaa muistoksi Pokkisen perheelle.