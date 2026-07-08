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Huone hiljeni, kun Matti Mikkonen sai tiedon Pate Mustajärven kuolemasta – sitten vuosien ajan sisällä kasvanut pato hajosi

Kun Pate Mustajärvi kuoli, tuntui Matti Mikkosesta kuin hän olisi menettänyt isänsä uudelleen.

Julkaistu 24 minuuttia sitten

Uutinen Pate Mustajärven kuolemasta rikkoi padon, joka oli kasautunut Matti Mikkosen sisälle vuosiksi. Hän toivoi viimeiseen saakka, että tämä selviäisi. Lapsena muusikko Matti Mikkonen, 44, piti Popedan jäseniä Jumalasta seuraavina. Laulajan ammatista haaveillut poika ihaili erityisesti yhtyeen nokkamiestä Pauli "Pate" Mustajärveä, jonka karisma teki häneen lähtemättömän vaikutuksen. Mikkonen kertoo keskiviikkona julkaistussa Testamenttini-kirjassa (Docendo), että noin kymmenvuotiaana tapahtunut kohtaaminen Mustajärven kanssa on hänen ensimmäisiä muistikuviaan tästä. Kaksikko oli toki tavannut toisensa jo aiemmin, sillä Mustajärvi oli Mikkosen isän, Popedan edesmenneen kitaristin Arwo Mikkosen hyvä ystävä. Arwo kuoli vuonna 1986, Mikkosen ollessa 4-vuotias. Arwon kuoleman jälkeen Mikkonen ja Mustajärvi kohtasivat kunnolla seuraavan kerran vasta vuosina 2006–2007. Mikkonen lauloi tuolloin Bloodpit-yhtyeessä, joka esiintyi muutamaan otteeseen samassa keikkapaikassa Popedan kanssa. Vaikka vettä oli virrannut välissä, Mikkonen kokee, että Mustajärvi oli ollut hänen elämässään aina. Vuonna 2025 Mikkonen hyppäsi isänsä paikalle, kun Popedan alkuvuosien kokoonpanoon kuuluneet muusikot kiersivät esiintymislavoja Raswaa koneeseen vol.2! -juhlakeikkojen merkeissä. Idea Mikkosen osallistumisesta kiertueelle oli tullut Mustajärveltä.

Kuva Raswaa koneeseen vol.2! -kiertueelta. Kuvassa Mikkonen vasemmassa laidassa.

Oman isän jalanjäljissä Mustajärven rinnalle astumisella oli Mikkoselle valtavan suuri merkitys.

– Isäni on kuollut yli 40 vuotta sitten. Se, että kukaan ylipäätään enää muistaa häntä, on merkityksellistä eikä mitenkään itsestään selvää. Veikkaan, että jos minusta lähtee henki, niin 40 vuoden päästä kauhean moni ei muista. Veikkaan, ettei isi olisi sitä uskonut, hän sanoo MTV Uutisille.

Mikkosen liittyminen Raswaa koneeseen vol.2! -kiertueelle oli Mustajärven idea.

Mikkosen ja Mustajärven yhteistyö jatkui kiertueen jälkeen Mustajärvi & Mikkonen -keikoilla.

Kaksikolla oli usein tapana syventyä henkevien keskustelujen äärelle esimerkiksi keikkareissuilla ja työn lomassa treenikämpällä. Mikkonen koki, että Mustajärven kanssa käydyt keskustelut veivät häntä lähemmäs hänen omaa isäänsä.

Kun Mustajärvi sairastui ja menehtyi, tuntui Mikkosesta kuin hän olisi menettänyt isänsä uudelleen.

– Tuon lähemmäs omaa isääni en pääse. Pääsin tekemään samaa, mitä hän aikanaan teki, ja juuri niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa hän teki.

"Sauvakävelylle piti mennä, mutta sekin jäi tekemättä"

Tieto Mustajärven syöpädiagnoosista tuli Mikkoselle täytenä shokkina. Tilanteen vakavuus valkeni hänelle pikkuhiljaa.

– Kun sairaus eteni, pidin kiinni jostain toivon pilkahduksesta: että kyllähän Pauli, jos joku sen selättää. Toisin kävi, hän sanoo.

Mustajärven elämän viimeisinä kuukausina kaksikko piti yhteyttä puheluin ja viestein. Mikkonen sai viestien ja puhelinkeskusteluiden perusteella kuvan, että sairastuttuaan Mustajärvi pyrki pitämään mielensä kasassa keskittymällä olemaan läsnä hetkessä.

Viimeiseksi jääneen puhelinkeskustelunsa kaksikko kävi pari viikkoa ennen Mustajärven kuolemaa.

– Olimme menossa Kasevan kanssa keikalle, kun Pauli soitti. Juttelimme hoidoista. Se oli vähän semmoista, että "ollaan kuulolla". Eihän suomalainen mies oikein osaa kauhean vakavia siinä puhelimessa puhua, Mikkonen pohtii.

Ystävykset suunnittelivat puhelinkeskustelun aikana seuraavaa tapaamistaan tietämättä, ettei se ennättäisi koskaan toteutumaan.

– Sauvakävelylle piti mennä, mutta sekin jäi tekemättä.

Vielä jouluna Mustajärvi ja Mikkonen viestittivät toisilleen hyvän joulun toivotukset. Tapaninpäivänä Mustajärvi nukkui pois.

Puhelu, joka hiljensi huoneen

Tapaninpäivänä Popedan entisen rumpalin Arska Rautajoen tytär perheineen saapui Mikkosen luo kyläilemään. Aikuiset ruokailivat ja lapset leikkivät, kun yhtäkkiä Mikkosen puhelin soi. Soittaja kertoi Mustajärven kuolleen.

– Halasimme pitkään ja olimme hiljaa. Se oli aika hidas hetki, joka pysäytti päivän täydellisesti, Mikkonen muistaa.

Mikkonen ei ollut kyennyt itkemään sen jälkeen, kun hänen veljensä, Negative-yhtyeen entinen kitaristi Sir Christus eli Jukka Mikkonen kuoli vuonna 2017. Nyt pato hänen sisällään kuitenkin hajosi.

– Poikani tuli ihmettelemään, että isi, mikä sinulla on hätänä. Selitin hänelle, että Pauli on nyt kuollut. Kävimme poikani kanssa keskustelua ja samalla totesimme, ettei enää ole hätää.

Mikkonen esitti Mustajärven hautajaisissa tämän suosikkikappaleen, Black Sabbath -yhtyeen Solituden. Nyt on paha, hän mietti astellessaan kohti alttaria hermostuneena.

Alttarilla Mikkonen istui alas ja katsoi parin metrin päässä olevaa arkkua.

– Pauli oli siinä samassa kohtaa kuin hän oli ollut aiemmin lavalla, kun olimme esiintymässä. Meillä oli aivan täsmälleen samat asemat. Katsoin sinne päin, ja sitten tuli rauha. Että vedetään nyt tämä vielä. Sitten se meni kuin vettä vain.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica

Huone hiljeni, kun Matti Mikkonen sai tiedon Pate Mustajärven kuolemasta | MTV Uutiset