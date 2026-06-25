Asiantuntijat varoittavat Rydmanin päätöksen rapauttavan tutkimuksen riippumattomuutta ja koko sosiaalialan tiedepohjaa.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) leikkasi sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen rahoituksen puoleen budjetoidusta.

Samalla Rydman hylkäsi puolet vertaisarvioinnissa jo hyväksytyistä hankkeista. Rydman perusteli hylkäyksiä vetoamalla valtiontalouteen.

– Epäilemättä ministerille epätyypilliseen tapaan pyysin luettavaksi mainittujen hankkeiden tutkimussuunnitelmat ja kävin ne läpi. Jos en pystynyt vakuuttumaan tutkimushankkeen perusteltavuudesta vallitsevassa valtiontalouden tilanteessa, päätin hylätä rahoitushakemuksen, Rydman kirjoitti pikaviestipalvelu X:ssä.

Talentia tyrmää: "Ennenkuulumatonta ja päätöntä"

Alalla Rydmanin päätöstä pidetään muun muassa käsittämättömänä.

– Tämähän on aivan ennenkuulumatonta ja päätöntä, toteaa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

– Miten ministeri arvioi nimenomaan sosiaalityön tutkimuksen olevan sellaista, mihin hän voi sekaantua ja katsoo tietävänsä syvällisemmin sosiaalityön tieteenalasta kuin meidän alamme professorit?

Karsio arvioi kyseessä olevan myös sosiaalialan arvostus.

– Ensin leikataan alan järjestöiltä, sosiaalipalveluista ja nyt tieteestä. Kyllähän tässä on täydellinen ristiriita myös sen kanssa, että hallitus puhuu palveluiden vaikuttavuuden parantamisen tarpeesta ja sitten samaan aikaan tehdään tällaisia päätöksiä, Karsio toteaa.

– Tämä on aivan päätöntä. Se, että poliittisesti päätetään, mitä tässä maassa tutkitaan… Tässä on kyse äärimmäisen vakavasta asiasta ja tällaista ei voida kerta kaikkiaan hyväksyä.