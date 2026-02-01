Henri Liipola paransi nimissään ollutta painonheiton Suomen ennätystä peräti kolmesti samassa kilpailussa.

Moukarinheittäjänä tunnettu Henri Liipola voitti painonheiton Pohjoismaiden mestaruuden Ruotsin Karlstadissa lukemin 23,54.

Tulos on uusi Suomen ennätys. Liipola rikkoi aiemman SE:nsä 22,81 kilpailussa peräti kolmesti, kun hän paiskasi myös 23,09 ja 23,44.

Toiseksi kilpailussa sijoittui 22,69 heittänyt Ruotsin Ragnar Carlsson. Roope Auvinen oli viides ennätyksellään 19,50.

Miehet linkoavat painonheitossa 15,88-kiloista välinettä.

"Kunto tosi hyvä"

Urheiluliiton tiedotteessa kerrotaan Liipolan tehneen muutoksia harjoitteluunsa ja pyrkineen tuomaan päälajiinsa moukariin lisää terävyyttä.

Painonheitossa muutokset näkyvät, ja Liipola osasi odottaa rikkovansa aiemman SE:nsä.

– Kyllä minä sen sillä tavalla tiesin, että on kunto tosi hyvä. Tietenkin kun tulimme sokkona heittämään, koska olen heittänyt painoa vain pressuun, oli vähän semmoinen epävarmuus, 31-vuotias mies sanoi.

– Olen heittänyt painolla varmaan joku kymmenkunta harjoitusta, eli loppujen lopuksi aika vähän. Luulen, että nämä muut harjoittelevat sitä vähän enemmän kuin, Liipola sanoi viitaten pohjoismaisiin kilpakumppaneihin.

Lekankin pitäisi lentää

Liipola uskoo harjoittelun muutosten mukana keventyneen kropan ja terävöityneen heittämisen näkyvän "ihan varmasti" myös moukarissa. Hän arvioi painonheiton uuden SE:n vastaavan noin 76 metrin moukarikaarta.