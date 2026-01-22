Rapduo Jore & Zpoppa ovat olleet kohun silmässä, kun Zpoppan eli Cigalo Ezang-Lubumanin mittava rikostausta paljastui. Nyt heidän Emma-gaalan esiintyminen peruttiin.
Rapduo Jore & Zpoppa joutuivat kohun silmään, kun Zpoppan eli 29-vuotiaan Cigalo Ezang-Lubumanin mittava rikostausta paljastui. Erityistä huomiota herätti, että kaksikko on ehdolla tämän vuoden Emma-gaalassa kolmessa kategoriassa: Vuoden tulokas, Vuoden yhtye ja Yleisöäänestys.
Heidän oli myös tarkoitus esiintyä Emma-gaalassa, mutta nyt kaksikon levy-yhtiö kertoo YleX:lle, että sovittu esiintyminen on peruttu. YleX uutisoi aiheesta Instagramissa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.