Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä .

Helsingin ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuksista löytyy Cigalo Ezang-Lubuman nimellä yhteensä 12 eri oikeusjuttua vuodesta 2012 alkaen. Hän on tuomittu useista pahoinpitelyistä, varkaudesta, kavalluksesta ja rattijuopumuksesta. Vuonna 2017 hän sai tuomion törkeästä pahoinpitelystä. Rikostaustasta kertoivat ensimmäisinä Ilta-Sanomat ja Iltalehti.