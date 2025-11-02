MTV Uutisten erikoistoimittaja Visa Högmander päätyi soittamaan sähkökitaraa Tukholman Globenin lavalle tuhansien ihmisten eteen Teksti-TV 666 -yhtyeen kanssa. Miten ja miksi?

"Moi! Soitat sähkökitaraa suomalaisen rock-yhtyeen kanssa Globenin lavalla tuhansien ihmisten edessä."

Siinä lause, jonka kaltaistakaan MTV Uutisten erikoistoimittaja ja tuottaja Visa Högmander ei olisi uskonut elämässään kuulevansa.

Näin kuitenkin kävi. Miten ihmeessä? Aloitetaan noin 40 vuoden takaa.

Asian ytimessä.doc: Unelma, jonka ei pitänyt toteutua Dokumentti perheenisä ja toimittaja Visa Högmanderista, joka lähti tavoittelemaan rokkiunelmiaan ja valloitti Tukholman tunnetuimman areenan Teksti-TV 666 -bändin kanssa. 29:11 Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Högmanderin lapsuuteen 1980-luvulla Länsi-Uudellamaalla Vihdin Nummelassa kuului perusasioita: rummut, Kake Randelinin Avaa hakas, Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla (kauan sitten), Europen The Final Countdown sekä Bon Jovin You Give Love a Bad Name.

Ja monia monia muita isoja lauluja ja levyjä, jotka saivat innostumaan musiikista.

Teini-ikäisenä syntyivät ensimmäiset omat bändit.

– Olin alussa introvertihko kitaristi, mutta pian tajusin, että osaan oikeasti soittaa ja laulaa. Bändissä soittaminen oli yhtä itseluottamus- ja dopamiiniruisketta.

Haaveet murskaksi

Itse kirjoitetut laulut johtivat parikymppisen Högmanderin bändin tilanteeseen, jossa levytyssopimus alkoi tuntua realistiselta haaveelta.

Haaveelta, joka oli toteutua lopulta kahteen otteeseen. Ensin iso monikansallinen levy-yhtiö oli kiinnittämässä rosteriinsa joko Högmanderin bändiä tai joensuulaista Stella-yhtyettä.

Yhtiön valinta osui Stellaan, joka teki hienon uran.

– Totta kai se tuntui silloin katkeralta, mutta uskoin, että meidän tilaisuutemme tulisi kyllä vielä.

Kakkossijalle jäämisen jälkeen Högmander kavereineen kokosi vielä bändinsä rivit. Eräs tapahtuma-alalla työskennellyt henkilö näki yhtyeessä potentiaalia ja tuki ryhmää muun muassa auttamalla keikkojen hankkimisessa.

– Bändimme päätyi esiintymään useille pienille ja keskikokoisille festareille, lämmittelemään PMMP:tä ja tuolloin Idols-ohjelmasta pinnalle noussutta Jani Wickholmia, Högmander luettelee.

– Lopulta bändimme sparraajana toiminut taho tuki omakustannesinglen äänityksiä vuonna 2005. Tarkoituksena oli tehdä tuosta singlestä niin laadukas käyntikortti levy-yhtiöiden suuntaan, että levytyssopimus syntyy takuuvarmasti. Ja jos ei, sitten single julkaistaisiin omin voimin.

Ei julkaistu.

– Singlen äänitysten päätyttyä ja äänitteen ollessa viittä vaille valmis, laulajamme ilmoitti eroavansa bändistä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Sen jälkeen bändi jatkoi vielä hetken toisen laulajan kanssa, mutta momentum oli mennyt. Bändi hiipui pois.

Suunnitelmat aikuisena

Högmanderin suuri haave musiikkiurasta omaa musiikkia tekemällä murskaantui.

– Silloin tuntui, että menetin palasen itsestäni. Asian käsittelyssä meni tovi, mutta jatkoin kuitenkin musiikin tekemistä.

Musiikki ei siis hävinnyt Högmanderin elämästä kokonaan.

– Päädyin kirjoittamaan muutaman laulun iskelmäartisteille, joista tuli jopa jonkinlaisia hittejä. Samaan aikaan soitto- ja lauluharrastus jatkui vanhojen kavereiden kanssa pitkään kasassa olleessa juhlabändissä.

Vuonna 2005, 24 vuoden iässä, Högmander alkoi miettiä vakavasti, mitä hän haluaisi tehdä isona.

Monien käänteiden jälkeen Högmander päätyi opiskelemaan journalismia Haaga-Helian ammattikorkeakouluun.

Kotikonnuillaan paikallislehti Vihdin Uutisissa muutamia vuosia työskenneltyään Högmander päätyi kirjoittamaan verkossa toimineeseen musiikkimedia Nuorgamiin ja musiikkilehti Soundiin.

Kesällä 2014 hänen tiensä vei MTV Uutisiin, missä hän työskentelee edelleen.

Tallinnasta Tukholmaan

Mutta se, miten Högmander päätyi soittamaan sähkökitaraa Globenin lavalle syksyllä 2025, sai alkusysäyksensä kymmenisen vuotta sitten.

Keväällä 2015 Högmander oli musiikkilehti Soundin toimeksiannosta Viron pääkaupunki Tallinnassa Tallinn Music Week -tapahtumassa.

– Liityin lupaavaksi indierock-nimeksi nimetyn Teksti-TV 666 -yhtyeen seuraan ja tein reportaasin bändin päivästä Tallinnassa, Högmander muistelee.

Juuri ennen päivän viimeistä keikkaansa yhtyeen jäsenet kutsuivat Högmanderin lavalle soittamaan sähkökitaraa yhteen kappaleeseen.

– Kieltäydyin kohteliaasti. Sen jälkeen, säännöllisen epäsäännöllisin väliajoin, tuo asia on palannut mieleeni. Olen katunut kieltäytymistäni ja miettinyt, mahtaako mahdollisuus toistua enää koskaan.

Kyllä se toistui – yli kymmenen vuotta myöhemmin. Alkusyksyllä uutisoitiin, että ruotsalaislaulaja Markus Krunegård on kutsunut Teksti-TV 666 -yhtyeen lämmittelemään konserttiaan Tukholman ikonisessa Globen-areenassa perjantaina 10. lokakuuta.

– Nyt tai ei koskaan. Uutisen luettuani tiesin, että nyt on minun tilaisuuteni yrittää päästä soittamaan sähkökitaraa Teksti-TV 666:n kanssa Pohjoismaiden tunnetuimman sisäareenan lavalle, Högmander avaa tapahtumien kulkua.

Högmander otti yhteyttä Markus Krunegårdin Suomen levy-yhtiön edustajaan.

– Selvitin, miten Krunegård taustajoukkoineen ja Teksti-TV 666 -yhtye suhtautuisivat siihen, jos toimittaja astelisi Globenin lavalle soittamaan yhden kappaleen yhtyeen kanssa ja tämä kaikki dokumentoitaisiin kahden tv-kameran voimin.

Vastaus oli myöntävä.

Unohtumaton kokemus

MTV Uutisten erikoistoimittaja ja tuottaja Visa Högmander soitti lokakuun 10. päivän iltana vuonna 2025 Teksti-TV 666 -yhtyeen kanssa Tukholman Avicii-areenan, joka tutummin Globen-nimellä tunnetaan, lavalla Piritorilta taivaaseen -kappaleen.

– Olihan se mieletöntä. Lavalla yhtye, jonka uraa olen seurannut alkuvaiheista asti, ja minä heidän kanssaan lavalla tuhansien ihmisten edessä soittamassa sähkökitaraa. Jännittikö? Kyllä. Oliko unohtumaton kokemus? Oli.

Matka taltioitiin ja siitä tehtiin dokumentti Unelma, jonka ei pitänyt toteutua, joka on nyt nähtävissä MTV Katsomossa.

Dokumentissa seurataan, miten Högmander reissaa bändin kanssa Suomesta Ruotsiin. Matka alkaa jo yhtyeen treenikämpältä Helsingistä.

– Olo oli kuin pikkupojalla. Treenikämppään astumisessa on aina oma fiiliksensä, sitä on vaikea selittää. Olin vain yhtä hymyä.

Heti sisään astuessa bändin rumpali Timo Huotari kehottaa Högmanderia valitsemaan sopivimman "keihään" eli kitaran. Muutaman päivän päästä Högmander seisoisikin jo Globenin lavalla. Sitä ennen olisi kuitenkin matka bändipakulla laivalle, hengailua Ruotsissa ja soundcheck.

– Oli outoa katsella lavalta ja pohtia, että samassa paikassa vuonna 1995 Ville Peltonen teki kypärätempun, ja Suomi voitti ensimmäisen mestaruutensa.

Jos matka Ruotsin himotuimman areenan lavalle oli Högmanderille ikimuistoinen, sitä se oli myös Teksti-TV 666 -yhtyeelle. Yhtyeen keulamies Tero Huotari kommentoi dokumentissa, että kyseessä on yhtyeen suurin keikka.

Vaikka saavutus tuntuu suomalaisittain isolta, yhtyeen jäsenet kertovat, etteivät he rikastu suurkeikalla, vaikka niin voisi kuvitella.

Itse keikka oli uniikki kokemus niin bändille kuin Högmanderille, mutta matka muistutti toimittajaa myös yhteisöllisyyden merkityksestä.

Högmanderin mukaan perhe-elämä työarkirutiineineen on niin kokonaisvaltaista, että välillä aikaa ei tunnu riittävän mihinkään. Globenin lavalle nousemisen jälkeen hänestä kuitenkin tuntuu, että aikaa pitää löytää.

– Tuntuu siltä, että haluan todellakin soittaa vielä bändissä. Haluan todellakin esittää omaa musiikkia yleisön edessä, hän intoilee.

– Globenin lavalle nouseminen Teksti-TV 666:n kanssa sai muistamaan taas musiikin tärkeyden. Se on sekä happi että keuhkot.