Anssi Kelan Nummela-albumi ilmestyi 25 vuotta sitten. Kukaan ei aikoinaan osannut odottaa, millainen tulevaisuus levyä odotti.

Laulaja Anssi Kelan esikoisalbumi Nummela näki päivänvalon 25 vuotta sitten.

Nummela-albumi pitää sisällään Kelan rakastetuimpia hittejä, kuten Mikan faijan BMW, Puistossa ja Milla. Kyseistä pitkäsoittoa on myyty miltei 160 000 kappaletta, ja se onkin yksi Suomen myydyimmistä albumeista.

Vaan eipä osannut Kela odottaa moista suosiota albumilleen. Hän paljasti Huomenta Suomen haastattelussa, miten vaatimattomasti hän aikoinaan suhtautui Nummelaan.

– Totta kai julkaisin sellaisen levyn, josta itse tykkäsin ja olin ylpeä tuotoksestani, mutta ei kukaan osannut odottaa, että siitä tulisi sellainen ilmiö, hän kertoi.

Kela tiedusteli tuolloin levy-yhtiön Asko Kalloselta