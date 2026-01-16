Rapduo Jore & Zpoppa ovat olleet viime päivinä kohun silmässä, kun Zpoppan eli Cigalo Ezang-Lubumanin mittava rikostausta paljastui.

Rapduo Jore & Zpoppa ovat joutuneet viime päivinä kohun silmään, kun Zpoppan eli 29-vuotiaan Cigalo Ezang-Lubumanin mittava rikostausta paljastui.

Erityistä huomiota on herättänyt se, että kaksikko on ehdolla tämän vuoden Emma-gaalassa kolmessa kategoriassa: Vuoden tulokas, Vuoden yhtye ja Yleisöäänestys.

Helsingin ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuksista löytyy Cigalo Ezang-Lubuman nimellä yhteensä 12 eri oikeusjuttua vuodesta 2012 alkaen. Hän on tuomittu useista pahoinpitelyistä, varkaudesta, kavalluksesta ja rattijuopumuksesta. Vuonna 2017 hän sai tuomion törkeästä pahoinpitelystä.

Viimeisin tuomioista on vuodelta 2023. Mies sai tuomion törkeästä rahanpesusta.

Rikostaustan tultua ilmi yhtye on joutunut perumaan keikkojansa. Viimeisin peruutus on Abi Goes Tallinn -lukiolaisristeilyt, joilla duon oli tarkoitus esiintyä kevään mittaan. AGT ilmoitti asiasta Instagramissa.

Rapduo on myös itse ottanut kantaa tilanteeseen. He julkaisivat 15. tammikuuta kirjoituksen Instagram-tilillään, jossa he kertovat pitävänsä taukoa keikkailusta.

– Suhtaudutaan lehdistä meistä kirjoitettuihin juttuihin vakavasti ja pidetään hetki happea keikkojen kanssa, julkaisussa lukee.

Kaksikko vieraili Huomenta Suomessa 10. tammikuuta ennen kuin Cigalo Ezang-Lubumanin rikostausta oli tullut ilmi julkisuudessa.