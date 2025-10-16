Helena Ahti-Hallberg nähdään sunnuntaisin Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tuomari Helena Ahti-Hallberg on suunnannut toiseen kotiinsa Espanjaan tanssihulinoiden välipäivinä. Ahti-Hallbergin lomaa varjostaa ikävästi syysflunssa.

– Mutta ei hätää, jos tää flunssa nyt ei kaada ihan sängyn pohjalle. Espanjan kodissa on niin paljon tehtävää, että viikko hurahtaa nopeasti. Rakas lähti jo lauantai aamuna auton, koiran ja peräkärryn kanssa, meillä tänään treffit Valenciassa. Luvassa rempparaportteja! Ahti-Hallberg kirjoittaa julkaisun yhteyteen.

Ahti-Hallberg on yhdessä miehensä Eric Hallbergin kanssa remontoinut kakkoskotiaan ja kertonut remontin edistymisestä sosiaalisessa mediassa.

Tanssituomari on kiintynyt paikkaan hyvin nopeasti.

– Vaikka meillä on ollut kakkoskoti täällä vasta vajaan vuoden, on mulle syntynyt jo vahva kiintymyssuhde tähän paikkaan. Vanha kirkko 1500 luvulta, 450 vuotta toiminut luostari ja rykelmänä taloja muodostaa vanhan kaupungin. Tunnen itseni etuoikeutetuksi kun saan olla osa tätä kokonaisuutta. Kotiin pääsee monesta suunnasta, mutta nää portaat on mun suosikki, Ahti-Hallberg kirjoittaa.

