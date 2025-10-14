Käärijää kuullaan kanadalaisen tulevalla kappaleella.
Artisti Käärijä, oikealta nimeltään Jere Pöyhönen on karistanut Suomen pölyt jaloistaan ja matkustanut Los Angelesiin. Käärijä on julkaissut eri sometileillään runsaasti materiaalia reissunsa aikana.
Videoista selviää, että suomalaisartisti vierailee kanadalaisräppäri bbno$:n, oikealta nimeltään Alexander Leon Gumuchianin kappaleessa Eat Slay Love. Räppärin albumi julkaistaan 17. lokakuuta.
Molemmat ovat julkaisseet somekanavillaan pieniä maistiaisia tulevasta kappaleesta, ja niistä paljastuu Käärijän räppäävän suomeksi.
Käärijän ura lähti valtavaan nousukiitoon Liverpoolin Euroviisuista vuonna 2023 sijoittuen toiseksi. Vaikka raadit eivät lämmenneet Käärijälle, yleisö sen sijaan villiintyi. Käärijä on oman viisuvuotensa jälkeen esiintynyt niin Malmön viisuissa kuin myös viime keväänä Baselissa.
Käärijän yksi uusimmista Tiktok-videoista on villinnyt yleisön täysin ja se on kerännyt hetkessä satoja tuhansia näyttökertoja.
– 200 000 tykkäystä ja menen takaisin Euroviisuihin, videon tekstissä lukee.
Päivä videon julkaisun jälkeen siinä on yli 60 000 tykkäystä.