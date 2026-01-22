Maratonin naisten maailmanennätystä aiemmin nimissään pitänyt Brigid Kosgei kertoi uutistoimisto AFP:lle torstaina, että hän ja neljä muuta kenialaista pitkän matkan juoksijaa aikovat edustaa seuraavissa olympialaisissa Turkkia.

Kosgein sekakisan ME-aika 2.14.04 oli voimassa lokakuusta 2019 syyskuuhun 2023.

Kosgei on Tokiossa 2021 järjestettyjen olympialaisten hopeamitalisti ja voittanut muun muassa sekä Lontoon että Chicagon maratonit kahdesti ja Tokion maratonin kertaalleen.

Kosgei kertoi AFP:lle, että Turkkia edustaa jatkossa muun muassa Ronald Kwemoi, joka ylsi Pariisin olympialaisissa 5 000 metrillä hopealle. AFP ei torstaina tavoittanut Kwemoita vahvistamaan asiaa. Muut Turkin väreihin vaihtavat urheilijat ovat Kosgein mukaan Catherine Amanang'ole, Brian Kibor ja Nelvin Jepkemboi.

Seuraavat kesäolympialaiset järjestetään 2028 Los Angelesissa. Olympialaisten sääntöjen mukaan urheilijan on odotettava kolme vuotta viimeisen kilpailunsa jälkeen ennen kuin hän voi siirtyä toisen maan edustajaksi.

Kosgein mukaan Turkin kansalaisuuden saamisprosessi alkoi vuonna 2024.