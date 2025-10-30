Pitkittynyt univaje voi lisätä useiden erilaisten sairauksien riskiä, sanoo uneen perehtynyt lääkäri. Nukuttujen tuntien lisäksi huomiota tulisi kiinnittää myös unen laatuun.

Noin 20 prosenttia suomalaisista on jatkuvassa univajeessa, kertoo Terveystalon unen asiantuntijalääkäri Eevert Partinen Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Univajetta esiintyy hyvinkin laaja-alaisesti, hän sanoo.

Partisen mukaan väestöstä vain noin 10–15 prosenttia voi selvitä alle 7 tunnin yöunilla, valtaosa taas tarvitsee 7–9 tunnin yöunet.

Jos yöunet jäävät kerta toisensa jälkeen liian lyhyiksi, voi tilanteesta aiheutua monia erilaisia ongelmia.

– Jos meillä on univajetta, voimme heti seuraavana päivänä huomata mielialassamme vaihteluja, keskittymiskyky voi heikentyä ja saattaa tulla enemmän virheitä työtehtävissä tai liikenteessä. Viikon univajeella voidaan jo huomata tietyissä veriarvoissa muutoksia, sanoo Partinen.

Hänen mukaansa esimerkiksi ihmisen tulehdusarvot voivat nousta, verensokeriarvot muuttua ja stressihormonitaso lisääntyä.