Robin Packalen vieraili Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Hiljattain uuden kappaleen julkaissut Robin Packalen vieraili Viiden jälkeen -ohjelmassa. Supersuosioon 13-vuotiaana nousseen artistin musiikkia on kuunneltu suoratoistopalveluissa jo satoja miljoonia kertoja.

Packalen kertoo kiertävänsä parhaillaan suomea Arkiston aarteet 2.0 -kiertueella, jossa kuullaan artistin uran alkuaikojen kappaleita uusina versioina. Hänen mukaansa kyseessä on hyvin nostalginen kiertue.

– Meillä on ollut sellaisia faneja, jotka ovat joskus kiertäneet paljon ja kun tietysti jossain kohtaa elämäntilanteet muuttuvat, niin nyt he ovat tällä kiertueella tulleet takaisin, Packalen iloitsee.

Hän kertoo, että fanien kanssa on ollut mukava kerrata muistoja vuosien varrelta.

– Tosi paljon on tullut hyvää palautetta. Ei pelkästään kiertueesta vaan siitä miten meidän musiikkimme on muuttanut heidän elämäänsä positiiviseen suuntaan.

Kiertueen lisäksi laulaja on innostunut myös remontoimaan omakotitaloa. Packalen kertoo nauttivansa remonttihommista.

– Se on hauskaa puuhaa ja näkee heti työn jäljen. Ehkä minusta on kuoriutunut joku nikkaroija. Se on hauskaa vastapainoa musalle.

