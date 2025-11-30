



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Miksi sohvalle aina nukahtaa, mutta sängyssä uni ei tule? Tästä ilmiö johtuu Sohvalla unet saattavat maistua paremmin kuin sängyssä. Shutterstock Julkaistu 30.11.2025 12:15 Outi Jaatinen lifestyle@mtv.fi Sängyssä pyöriminen voi turhauttaa, jos on hetkeä aiemmin torkahtanut sohvalle muita mutkitta. Australialaisyliopiston asiantuntijat kertovat, mistä tämä harmillinen ilmiö johtuu. Miksi sohvalla nukuttaa makeasti, mutta sängyssä uni ei tulekaan? Lehtori Madeline Sprajcer ja professori Sally Ferguson australialaisesta Central Queensland University -korkeakoulusta kertovat tähän uutiskanava CNN:n artikkelissa vastauksen. Lue myös: Raastava tauti pilaa yöunet sietämättömillä oireillaan – "Mies kulki välillä ulos asti taivaltamaan kuutamossa" Uneen vaikuttaa unipaine, vuorokausirytmi ja ympäristö Sängyssä pyöriminen voi turhauttaa, jos on hetkeä aiemmin torkahtanut muita mutkitta. Asiantuntijoiden mukaan unipaine on yksi nukahtamista selittävä tekijä. Mielenterveystalon sivuilla kerrotaan, että unipaine tarkoittaa valveillaolosta seuraavaa väsymyksen määrää. Mitä pidempään valvomme, sitä enemmän kertyy unipainetta.





Toinen uneen vaikuttava tekijä on sisäsyntyinen vuorokausirytmi.

Ympäristökin vaikuttaa siihen, miten todennäköisesti nukahdat. Olet ehkä juuri syönyt, sohva on mukava ja huoneessa lämmin sekä valaistus hämärä valaistus tai kenties TV-ohjelma pyörii taustalla. Monille tämä ympäristö on täydellinen unen kannalta.

Sohvanokoset vähentävät unipainetta

Jos olet ottanut nokoset sohvalla, ennen kuin suuntaat petiin, unipaineesi on pienempi kuin se oli ennen tirsoja. Sen sijaan, että takana olisi vaikkapa 16 tuntia hereilläoloa, olet juuri herännyt ja siksi unipainetta on vähemmän. Tämä voi vaikeuttaa nukahtamista.

Jos vasta nukahdit ja ehdit olla unessa muutamia minuutteja, ei yöunille nukahtaminen luultavasti ole vaikeutunut. Lyhyet nokoset tuskin vähentävät unipainettasi kovinkaan paljon. Mutta jos olet nukkunut tunnin, voi tilanne olla toinen.

Unisyklisi saattavat myös olla sinua vastaan. Valtaosa unisykleistä kestää noin puolitoista tuntia. Mieli ry:n sivuilla kerrotaan yöunen kulkevan vaiheissa niin, että alku-unen kevyen unen jaksot muuttuvat syväksi uneksi ja REM- eli vilkeuneksi. Nämä toistuvat sykleissä. Unisyklin lopussa herääminen on helpointa.

Jos heräät kesken syvien unien, tunnet olosi todennäköisesti sekavaksi ja silloin voi olla helppo nukahtaa jälleen, kun menet petiin. Mutta jos heräät kevyestä unesta, voi olla hankalampaa nukahtaa uudelleen.

Myös toimet, joita teet noustuasi sohvalta, voivat saada sinut tuntemaan olosi virkeämmäksi ja vaikeuttaa nukahtamista, kun menet punkkaan. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos pistät valot päälle tai peset hampaasi.

Sohvatorkut ennen yöunia voivat vähentää unipainetta.Shutterstock

Unihygienia pielessä tai nukahtaminen jännittää

Nukahtaminen sängyssä voi olla haastavaa useastakin syystä. Monia ajatus nukahtamisesta ahdistaa ja he murehtivat, saavatko tarpeeksi unta tai nukahtavatko tarpeeksi nopeasti. Näissä tapauksissa sänkyyn meneminen voi yhdistyä stressin tunteeseen tai pelkoon, mikä vaikeuttaa nukahtamista entisestään. Voi olla helpompaa nukahtaa sohvalle, kun siihen ei liity niin paljon stressiä.

Punkassa voi nukuttaa huonommin myös siksi, että unihygieniasi ei ole kohdillaan. Se tarkoittaa toimia, joita teet ennen nukkumista, sekä nukkumisympäristöäsi.

Hyvään unihygieniaan kuuluvat säännölliset rutiinit ennen unta sekä pimeä, hiljainen huone, jossa nukkua. Lisäksi tähän kuuluu se, että kännykkää ei käytettäisi vuoteessa. Asiantuntijoiden mukaan monien huonosti nukkuvien kohdalla on niin, että heidän käytöksensä ennen nukkumaanmenoa ei edistä nukkumista eikä myöskään makuuhuoneen ympäristö ole sen kannalta edullisin.

Helpota nukahtamista näin

Voit koettaa helpottaa punkassa nukahtamista sillä, että varmistat huoneen olevan pimeä, hiljainen ja mukava. Makuuhuoneen lämpötila olisi hyvä pitää sopivana, ei liian kylmänä tai kuumana.

Jos sinusta on helppo nukahtaa niin, että televisio on päällä, CNN:n artikkelin kirjoittaneet asiantuntijat kehottavat kokeilemaan "valkoista kohinaa" ennen kuin menet nukkumaan. Voi olla helpompaa nukahtaa, jos peittää muut häiritsevät äänet.

Toimintasi ennen unia vaikuttaa siihen, miten helppo sinun on nukahtaa. Kannattaa noudattaa joka ilta samanlaisia iltarutiineja, muun muassa mennä nukkumaan aina samaan aikaan.

Moni selaa puhelinta ennen nukkumaanmenoa, mikä voi vaikeuttaa nukkumista kahdesta syystä: ensinnäkin altistut siniselle valolle ja toisekseen näkemäsi sisältö voi saada aikaan stressiä tai muuten hätkähdyttää sinut hereille. Vaikka houkuttaisi näpytellä puhelinta sängyssä, kannattaa tästä tavasta pyristellä eroon.

Asiantuntijat toteavat, että paras tapa helpottaa nukahtamista sängyssä on se, että vältät ylipäätään nukahtamasta sohvalle. Tämä varmistaa sen, että unipainetta kertyy päivän aikana iltaa kohden riittävästi.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran marraskuussa 2023.

Katso myös: Kokeile myös tätä unikikkaa

1:05 Oletko kuullut niin sanotusta 4-7-8-tekniikasta? Sen avulla unen väitetään tulevan jopa minuutissa. Testaa itse, näin se toimii!