Ilves tiedotti 11 pelaajan lähdöstä.

Tampereen Ilves jysäytti ison uutisen maanantaina KooKoon ja Tapparan SM-liigafinaalin aikana.

Osa heistä on nimekkäitä miehiä. Lähtijöiden joukossa on muun muassa ruotsalaispuolustaja Simon Johansson, joka voitti SM-liigan puolustajien maali- ja pistepörssin nakutettuaan runkosarjassa tällä kaudella tehot 19+32=51. Johansson tehtaili Ilves-puolustajien yhden kauden piste-ennätyksen ja sivusi maaliennätystä.

Johanssonin lisäksi Ilveksestä poistuvien joukkoon ilmoitettiin maalivahdit Dominik Pavlat ja Jimi Kuivila, puolustajat Radek Kucerik ja Sebastian Soini sekä hyökkääjät Kasper Björkqvist, Carl Klingberg, Matias Mäntykivi, Joonas Nättinen, Olli Palola ja Peter Quenneville.

20-vuotiaan maalivahti Kuivilan sopimukseen sisältyi ensi kautta koskenut seuran optio irtisanoa kontrahti, minkä Ilves käytti. Kuivila ei ole SM-liigassa pelannutkaan, vaan torjunut U20-ikäluokan SM-sarjassa.

Kucerik palaa kotimaansa Tshekin pääsarjaan HC Kometa Brnon riveihin.

– Ilves kiittää uusien haasteiden pariin siirtyviä pelaajia heidän panoksestaan seuran hyväksi ja toivottaa heille kaikkea hyvää jatkoon, tamperelaisseura kirjoitti.

Toissa päivänä Ilves kertoi vasta, että maalivahti ensi kautta koskeva sopimus on purettu.