Ville Niinistö pitää yllättävänä, miten hiljaa hallitus on pahoinpitelystä Sinimustan liikkeen tapahtuman yhteydessä.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö kritisoi hallitusta siitä, ettei se ole ottanut kantaa vappuna Tampereella tehtyyn pahoinpitelyyn.

Poliisi ei ole toistaiseksi tunnistanut äärioikeiston kulkueessa marssineita henkilöitä, jotka osallistuivat naisen pahoinpitelyyn vappupäivänä Tampereella.

Niinistö kirjoittaa tapauksesta Facebook-sivuillaan.

– Yllättävää ei ole se, että äärioikeisto käyttää väkivaltaa. Yllättävää on se, kuinka hiljaa valtiovallan ja Orpon hallituksen ministerit ovat tapahtuneesta olleet, Niinistö kirjoittaa.

– Ministereiden vastuulla on varmistaa, että viranomaiset ehkäisevät väkivaltaa käyttävien tahojen mielenilmaisut ennalta tai ainakin että viranomaiset puuttuvat niihin välittömästi - eivätkä ainakaan suojele niitä.

– Nyt poliisi oli hidas havaitsemaan tapahtunutta. Tässä on selvitettävää, Niinistö toteaa.

Niinistön lisäksi Suomen kärkipoliitikkojen hiljaisuutta on kummastellut muun muassa Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Perttu Jussila (vihr.).

Purra ärähti

Tapaukseen eivät ole ottaneet riviäkään kantaa niin pääministeri Petteri Orpo (kok.) kuin sisäministeri Mari Rantanenkaan (ps.). Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi tapausta viestipalvelu X:ssä, mutta viesti keskittyi haukkumaan tapaukseen liittyvää Yleisradion englanninkielistä artikkelia.

– Ylellä on parin vuorokauden ajan vihjattu englantia lukevalle ulkomaalaisväestölle, että minulla ja puolueellani on jotakin tekemistä sinimustien riehunnan kanssa. Räikeää mustamaalaamista ja assosiaatiolla syyllistämistä. Perussuomalaiset hajotti nuorisojärjestönsä vuonna 2020. Nämä eivät siis eronneet perussuomalaisista. Perussuomalaisella puolueella ei ole mitään tekemistä sinimustien puolueen tai vappukulkueen väkivallan kanssa, Purra kirjoitti sunnuntaina.

Yle on sittemmin täsmentänyt artikkeliinsa, ettei Sinimusta liike irrottautunut perussuomalaisista, vaan sen perustajajäsenet ovat entisiä perussuomalaisten jäseniä.